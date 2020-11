Brytyjski oddział PlayStation zmienił oznakowanie metra. Uczcił premierę PS5 pod okiem Microsoftu

Źródło: Facebook / Transport for London

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do obecności branży gier w strefie miejskiej. Gigantyczne murale oraz reklamy wielkoformatowe zapowiadające nowe tytuły nie robią już na nikim zbyt dużego wrażenia, spowszedniały w naszych oczach. Nic więc dziwnego, że korporacje szukają alternatywnych metod na przykucie uwagi odbiorcy i zachęcenie do zakupu gier bądź sprzętu. Brytyjski oddział Sony postanowił w subtelny sposób zaingerować w tkankę miejską, aby zaznaczyć swoją obecność.

Firma porozumiała się z przedstawicielami Transport for London i doprowadziła do czasowej zmiany oznakowania londyńskiej stacji metra Oxford Circus. Z okazji premiery PS5 znaki przy wejściach na perony upodobniono do ikon stosowanych na przyciskach konsoli.

Efekt tej nietuzinkowej akcji można zobaczyć na poniższych fotografiach udostępnionych przez oficjalny facebookowy profil Transport for London:

Sony PlayStation 5 - promocja konsoli na stacji Oxford Circus

Trzeba przyznać, że zespół marketingowy wybrał dość ciekawy i mało inwazyjny sposób na reklamę swoje sprzętu. A pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że tuż przy wejściu do stacji znajduje się oficjalny sklep Microsoftu. Producenta Xboxa Series X, głównego konkurenta Sony na drodze do wygrania dziewiątej generacji.

Konsola Sony PlayStation 5 zadebiutowała 12 listopada na rynkach amerykańskim, kanadyjskim, japońskim, meksykańskim, nowozelandzkim, południowokoreańskim oraz australijskim. Europejską premierę zaplanowano na 19 listopada, sprzedaż w Polsce rozpoczęła się o godzinie 10:00. Ze względu na pandemię koronawirusa będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepów internetowych