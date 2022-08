Bullet Train zgodnie z prognozami w box office. Top Gun 2 bije rekord Titanica

fot. materiały prasowe

Zgodnie z oczekiwaniami Bullet Train zajął pierwsze miejsce w box office na rynku amerykańskim z wynikiem 30,1 mln dolarów. Nie jest to rewelacyjnym poziom, ale analitycy box office zwiastują, że powinien dobić do 100 mln dolarów. W weekend nawet zaliczał wzrost frekwencji, co nie jest regułą. Na świecie zbiera 32,4 mln dolarów. Sumując na koncie 62,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów

Drugie miejsce to DC Liga Super-Pets z wynikiem 11,2 mln dolarów. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrano 45,1 mln dolarów. Na świecie zbiera 11,4 mln dolarów (38,3 mln dolarów). Sumując, na koncie 83,4 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Nie! zamyka podium z wynikiem 8,05 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej osiągnięto 97,5 mln dolarów przy budżecie 68 mln dolarów. Wyników spoza nie ma, bo dopiero film wchodzi na różne rynki, w tym do Polski od 12 sierpnia.

Kolejną nowością weekend jest komedia Easter Sunday. Zanotowała ona niewielki wynik 5,25 mln dolarów.

Top Gun: Maverick na rynku amerykańskim ma już 662 mln dolarów. Tym samym pobił rekord Titanic i wskakuje na siódme miejsce najbardziej dochodowych filmów w historii na tym rynku. Na szóstej lokacie jest Avengers: Wojna bez granic z wynikiem 678 mln dolarów, więc Top Gun 2 niebawem to pobije. TOP 5 to kwoty powyżej 700 mln dolarów, więc będzie trudno do tego dobić. Sumując, na koncie 1 mld 352,5 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.

Jak radzą sobie głośne hity? Oto wyniki po weekendzie: