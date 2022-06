Buzz Astral - film bombardowany słabymi ocenami na IMDb. Chris Evans nazywa takich ludzi "idiotami"

Fot. Materiały prasowe

Buzz to wielki bohater, który był inspiracją do stworzenia zabawki znanej nam z serii Toy Story. Już ze wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że nie będzie to typowy film Pixara, bo możemy oczekiwać kosmicznych podróży oraz walk z kosmitami w towarzystwie ambitnej grupy rekrutów i dziwacznego robota imieniem Sox.

Już jakiś czas temu zapowiedziano, że w filmie pojawi się pocałunek homoseksualnej pary. To sprawiło, że kraje takie jak Arabia Saudyjska wycofały się z pokazywania filmu w swoim kraju, ale też doprowadziło do bombardowania produkcji niskimi ocenami w serwisie IMDb. Homofobiczna część Internetu znowu dała o sobie znać, chcąc wyrazić przez to swój sprzeciw wobec progresywnym treściom w animacjach dla dzieci.

Największa baza filmów na świecie podjęła kroki, ukrywając komentarze i recenzje widzów przy tym filmie. Do sytuacji odniósł się Chris Evans, który podkłada głos pod tytułową postać. Jego zdaniem ludzie, którzy urażeni zostali reprezentacją osób LGBT na ekranie, to "idioci". Dodał, że zawsze znajdą się ludzie, którzy boją się i nie są wystarczająco świadomi tego, jak ważny jest postęp społeczny i kulturalny.

Myślę, że naszym celem jest, aby nie zwracać na nich uwagi, maszerować naprzód i korzystać z rozwoju, który czyni nas ludźmi.

Sam film zbiera bardzo dobre recenzje ze strony krytyków. Recenzję animacji możecie przeczytać także u nas. Buzz Astral ma być absolutnie zachwycający, zabawny i fantastyczny. Ma być po brzegi wypełniony kosmiczną przygodą i zwrotami akcji, których widzowie się nie spodziewają. Animacja chociaż ma w sobie dużo akcji, to jednak, jak każda produkcja Pixara stawia na morał i w tym przypadku mocno to wybrzmiewa. Chwalona jest też oprawa wizualna, bohaterowie, których da się lubić, a Chris Evans ma być świetnym wyborem do głównej roli głosowej.

Są też prognozy box office dotyczące weekendu otwarcia. Animacja Pixara ma otworzyć się na poziomie od 70 mln dolarów do nawet 85 mln dolarów. Dla porównania Toy Story 4 otworzyło się w 2019 roku na poziomie 120,9 mln dolarów, ale jednak mówimy o niezwykle popularnej serii.