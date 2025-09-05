Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Spielberg i Call of Duty - samograj tylko na papierze. Pomysł reżysera odrzucono, fani oburzeni

Jakiś czas temu oficjalnie potwierdzono, że to Paramount będzie odpowiedzialne za kinowe adaptacje serii gier Call of Duty. Okazuje się, że mogło być kompletnie inaczej, ale Activision odrzuciło współpracę w teorii idealną. Dlaczego Steven Spielberg nie wyreżyseruje filmu?
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  call of duty 
Stephen Spielberg
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Steven Spielberg FOX News
Reklama

W ostatnim miesiącu dużo się mówiło o zakupie praw do adaptacji serii gier Call of Duty przez Paramount. Ta umowa została faktycznie podpisana i studio odpowiedzialne m.in. za serię Mission: Impossible w przyszłości wyprodukuje też film kinowy oparty na tej serii gier. Wszystko jednak mogło być kompletnie inne. 

Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt

Informatorzy z Puck News donoszą, że sam Steven Spielberg był zainteresowany zaadaptowaniem Call of Duty na wielkim ekranie. Legendarny reżyser jest fanem tej serii gier i regularnie spędza przy niej czas, co sam podkreślał. W przeszłości z kolei wyreżyserował jeden z najbardziej ikonicznych filmów wojennych, czyli Szeregowca Ryana. Dlaczego jego propozycja została odrzucona?

Zdaniem Puck News Spielberg chciał mieć pełną kontrolę kreatywną nad produkcją i samemu decydować o tym, co znajdzie się w finałowym metrażu bez wtrącania Activision, czyli wydawcy i producenta serii. To się nie spodobało właścicielom praw do Call of Duty i zdecydowano się je sprzedać Paramount - prawdopodobnie w zamian za większy nadzór Activision nad kolejnymi projektami.

Zgodnie z przewidywaniami w sieci można znaleźć wielkie oburzenie fanów - zarówno Spielberga, jak i samego Call of Duty. Dla wielu internautów taka współpraca to "samograj" i szansa na to, żeby kinowa adaptacja gry stała się ogromnym hitem i blockbusterem. A co Wy sądzicie o nieudanej współpracy?

TOP 50 kultowych gier z lat 2000–2010

50. Mafia II (2010 PC, Xbox 360, PS3) - 74%

Gangsterska historia w klimacie lat 40. i 50., z niesamowicie napisanym scenariuszem i klimatem rodem z „Ojca Chrzestnego”.

arrow-left
50. Mafia II (2010 PC, Xbox 360, PS3) - 74%
2K Czech
arrow-right

Źródło: puck.news

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  call of duty 
Stephen Spielberg
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,6

1998
Szeregowiec Ryan
Oglądaj TERAZ Szeregowiec Ryan Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

2 Darth Revan
-

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

3 Frosthaven
-

Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku

4 Iron Man
-

Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć. Niektórzy już debiutowali w MCU [TOP 10]

5 Xenogenesis
-

Xenogenesis: cykl SF ukaże się w jednym tomie

6 Wichrowe wzgórza
-

Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV