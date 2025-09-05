Spielberg i Call of Duty - samograj tylko na papierze. Pomysł reżysera odrzucono, fani oburzeni
Jakiś czas temu oficjalnie potwierdzono, że to Paramount będzie odpowiedzialne za kinowe adaptacje serii gier Call of Duty. Okazuje się, że mogło być kompletnie inaczej, ale Activision odrzuciło współpracę w teorii idealną. Dlaczego Steven Spielberg nie wyreżyseruje filmu?
W ostatnim miesiącu dużo się mówiło o zakupie praw do adaptacji serii gier Call of Duty przez Paramount. Ta umowa została faktycznie podpisana i studio odpowiedzialne m.in. za serię Mission: Impossible w przyszłości wyprodukuje też film kinowy oparty na tej serii gier. Wszystko jednak mogło być kompletnie inne.
Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt
Informatorzy z Puck News donoszą, że sam Steven Spielberg był zainteresowany zaadaptowaniem Call of Duty na wielkim ekranie. Legendarny reżyser jest fanem tej serii gier i regularnie spędza przy niej czas, co sam podkreślał. W przeszłości z kolei wyreżyserował jeden z najbardziej ikonicznych filmów wojennych, czyli Szeregowca Ryana. Dlaczego jego propozycja została odrzucona?
Zdaniem Puck News Spielberg chciał mieć pełną kontrolę kreatywną nad produkcją i samemu decydować o tym, co znajdzie się w finałowym metrażu bez wtrącania Activision, czyli wydawcy i producenta serii. To się nie spodobało właścicielom praw do Call of Duty i zdecydowano się je sprzedać Paramount - prawdopodobnie w zamian za większy nadzór Activision nad kolejnymi projektami.
Zgodnie z przewidywaniami w sieci można znaleźć wielkie oburzenie fanów - zarówno Spielberga, jak i samego Call of Duty. Dla wielu internautów taka współpraca to "samograj" i szansa na to, żeby kinowa adaptacja gry stała się ogromnym hitem i blockbusterem. A co Wy sądzicie o nieudanej współpracy?
Źródło: puck.news
