The Outer Worlds na Nintendo Switch z nową datą premiery. Kiedy zagramy?

The Outer Worlds zadebiutowało w październiku ubiegłego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ten zebrał bardzo przyzwoite oceny i został doceniony przez graczy, którzy chwalili ciekawą historię, a także satysfakcjonującą i dającą duże możliwości rozgrywkę. Przez pewien czas wydawało się, że już w marcu tego roku z tą produkcją będą mogli zapoznać się także posiadacze Nintendo Switch. Ostatecznie jednak deweloperzy i wydawca zostali zmuszeni do przesunięcia terminu debiutu na tej platformie z uwagi na koronawirusa.

Teraz jednak otrzymaliśmy nową datę premiery i oczekiwanie nie będzie już zbyt długie. The Outer Worlds trafi na Nintendo Switch już 5 czerwca tego roku. Gra dostępna będzie zarówno w wersji cyfrowej, jak i na kartridżu. W tym drugim przypadku konieczne będzie jednak pobranie także aktualizacji zajmującej do 6 GB. Wprowadzi ona szereg poprawek - między innymi zoptymalizuję rozgrywkę oraz wprowadzi tekstury w wyższej rozdzielczości.