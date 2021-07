Camila Cabello jako Kopciuszek w oficjalnym zwiastunie Cinderelli. To debiut aktorski piosenkarki

fot. Christopher Raphael | Sony

Camila Cabello ma o czym śpiewać w najnowszym oficjalnym zwiastunie Cinderelli. Piosenkarka zagra Ellę i będzie to jej aktorski debiut. Oprócz grania, pracowała też nad muzyką do produkcji. Film będzie próbował po raz kolejny opowiedzieć na nową klasyczną baśń o dziewczynie z dobrym sercem i ogromnymi marzeniami. Będzie musicalem utrzymanym w duchu komedii romantycznej. U boku Camilli będziemy mogli obejrzeć Nicholasa Galitzine'a w roli księcia i Billy'ego Portera jako niebinarną Wróżkę Chrzestną. Trzeba przyznać, że zwiastun mimo współczesnego podejścia i odpowiedniej dawki dystansu do siebie, ma wyjątkowo bajkowy klimat.

Nowy zwiastun pokazuje, że Ella marzy o czymś więcej niż o przyciągnięciu wzroku przystojnego księcia. Dziewczyna pragnie oddać się swojej pasji, jaką jest projektowanie. Śpiewa o tym, że chciałaby, by świat poznał jej imię. Po muzycznym fragmencie, jaki dostaliśmy w zapowiedzi, można spokojnie założyć, że naprawdę postarano się przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Kay Cannon. W obsadzie pojawią się również Idina Menzel (która zagra macochę), Pierce Brosnan, James Corden, Charlotte Spencer, Minnie Driber i John Mulaney. Film w Stanach Zjednoczonych trafi na Amazon Prime Video i prawdopodobnie możemy spodziewać się podobnego rozwiązania w Polsce.