Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Capcom potwierdza. Znani bohaterowie powrócą w Resident Evil Requiem

Capcom po raz pierwszy oficjalnie zasugerował, że w Resident Evil Requiem – dziewiątej głównej odsłonie kultowej serii – pojawią się postacie znane z wcześniejszych części cyklu.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
capcom Resident Evil Requiem Resident Evil: Requiem
Resident Evil: Requiem fot. Capcom
Reklama

Informacje pochodzą bezpośrednio od Masato Kumazawy, producenta Resident Evil Requiem, który udzielił wywiadu serwisowi Well Played. W rozmowie potwierdził on, że w grze pojawią się byli bohaterowie serii, choć celowo unikał podania konkretnych nazwisk. Kumazawa podkreślił, że twórcy nie chcą nadmiernie podgrzewać oczekiwań.

Powiedziałbym, że tak, w grze pojawią się postacie z poprzednich odsłon serii, ale nie przesadzajcie z oczekiwaniami ani hype’em. Nie możemy niczego obiecać w tej kwestii, jedyne co mogę powiedzieć, to że w grze pojawią się bohaterowie zamieszani w incydent w Raccoon City.

Wzmianka o incydencie w Raccoon City znacząco zawęża listę potencjalnych powracających postaci. Do najważniejszych bohaterów związanych z tamtymi wydarzeniami należą m.in. Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong oraz oczywiście Leon S. Kennedy. To właśnie ten ostatni od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji fanów dotyczących Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem zadebiutuje już 27 lutego 2026 roku. W odróżnieniu od poprzednich odsłon serii gra nie otrzyma wersji demonstracyjnej.

Źródło: Well Played

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
capcom Resident Evil Requiem Resident Evil: Requiem
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Resident Evil Requiem
-

Dlaczego w Resident Evil: Requiem wprowadzono kamerę TPP? Powód zaskakuje

Capcom wyciągnął wnioski po premierze Resident Evil 7, a reżyser gry przyznał, że dla niekt&oacut...

Resident Evil Requiem
-

Tak wygląda nowa odsłona słynnej serii. Gameplay z Resident Evil: Requiem już w sieci

Podczas wydarzenia Capcom Spotlight June 2025​ nie mogło zabraknąc nowej odsłony serii Resid...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Superman - Man of Tomorrow
-

Man of Tomorrow - wiemy, kiedy początek zdjęć. James Gunn pokazał stos storyboardów

2 Pluribus - Jedyna - cameo burmistrza Tima Kellera
-
Spoilery

Genialny metazabieg w przeboju science fiction. Twórcy połączyli fikcję z rzeczywistością

3 HBO Max logo
-

HBO Max przyznaje się do pomyłki. Poprzednia zmiana nazwy była niepotrzebna

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

5 Yellowstone - sezon 5, odcinek 14
-

Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

6 Batman/Deadpool - komiks
-

Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV