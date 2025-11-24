Capcom potwierdza. Znani bohaterowie powrócą w Resident Evil Requiem

fot. Capcom

Informacje pochodzą bezpośrednio od Masato Kumazawy, producenta Resident Evil Requiem, który udzielił wywiadu serwisowi Well Played. W rozmowie potwierdził on, że w grze pojawią się byli bohaterowie serii, choć celowo unikał podania konkretnych nazwisk. Kumazawa podkreślił, że twórcy nie chcą nadmiernie podgrzewać oczekiwań.

Powiedziałbym, że tak, w grze pojawią się postacie z poprzednich odsłon serii, ale nie przesadzajcie z oczekiwaniami ani hype’em. Nie możemy niczego obiecać w tej kwestii, jedyne co mogę powiedzieć, to że w grze pojawią się bohaterowie zamieszani w incydent w Raccoon City.

Wzmianka o incydencie w Raccoon City znacząco zawęża listę potencjalnych powracających postaci. Do najważniejszych bohaterów związanych z tamtymi wydarzeniami należą m.in. Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong oraz oczywiście Leon S. Kennedy. To właśnie ten ostatni od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji fanów dotyczących Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem zadebiutuje już 27 lutego 2026 roku. W odróżnieniu od poprzednich odsłon serii gra nie otrzyma wersji demonstracyjnej.