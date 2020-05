Captain Tsubasa: Rise of New Champions z datą premiery i bogatymi edycjami

Bandai Namco

Już 28 sierpnia zagramy w produkcję pt. Captain Tsubasa: Rise of New Champions, która zostanie wydana na PS4 oraz Nintendo Switch. Gra do sprzedaży trafi w kilku edycjach, z których ta największa posiada pełnowymiarowy stół do gry w piłkarzyki.

Gra w wydaniach Champions oraz Legends będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego światowego wydawcy gry. W składzie wydań, poza zawartością Edycji Kolekcjonerskiej, znajdą się:

personalizowana koszulka w Edycji Champion,

oraz w Edycji Legends wyjątkowy, brandowany stół do piłkarzyków, stworzony przez czołowych światowych producentów – René Pierre.

Ponadto grę kupimy także w edycjach: standardowym i deluxe.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions