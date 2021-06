Carey Mulligan i Zoe Kazan w roli dziennikarek, które zajęły się sprawą Weinsteina

fot. materiały prasowe

She Said będzie dramatem w reżyserii Marii Schrader (Unorthodox). Podstawą scenariusza jest książka She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, zaś samym skryptem zajęła się Rebecca Lenkiewicz.

W głównych rolach wystąpią Carey Mulligan oraz Zoe Kazan. Aktorki wcielą się w Megan Twohey i Jodi Kantor, dziennikarki New York Times, których przełomowe śledztwo przyczyniło się do obalenia potentata filmowego, oskarżonego i ostatecznie skazanego za napaść na tle seksualnym. She Said ma skupić się jednak na samym śledztwie i wydarzeniach, które doprowadziły dziennikarki do ujawnienia prawdy. Zdjęcia mają rozpocząć się latem tego roku.

