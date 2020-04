Xbox Series X – cena konsoli na polskim rynku pojawiła się w sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Xbox Series X na papierze będzie najwydajniejszą konsolą kolejnej generacji. Wiemy już, jaką moc obliczeniową zaoferuje, kiedy mniej więcej trafi do sprzedaży i jak będzie wyglądać. Wielką niewiadomą pozostaje za to cena urządzenia – Microsoft nie zdradził, ile zażyczy sobie za to cacko. Rąbka tajemnicy uchylają za to partnerzy biznesowi korporacji. Według przecieku, do którego dotarli redaktorzy serwisu Łowcy Gier, jeden z dystrybutorów ujawnił cenę nowego Xboxa.

Wyciek pochodzi od czytelnika portalu Łowcy Gier, który podał się za pracownika dużego elektromarketu i wysłał maila przedstawiającego rzekomą listę produktów dostępną w panelu sprzedawcy. Obok szeregu zestawów z Xboxem One znajdziemy na niej także nowy sprzęt Microsoftu. Według tego dokumentu Xbox Series X kosztuje w Polsce 2499 zł. Informator przestrzegł, że cena może jeszcze ulec zmianie przed oficjalną premierą, ale jest to podobno mało prawdopodobne. Taka wycena konsoli zgadza się z szacunkami firm analitycznych, według których nowy Xbox oraz PS5 mają kosztować od 500 do 600 dolarów.

Do tego przecieku warto jednak podejść ze sporym dystansem. Ilustracja dołączona do maila pokazuje prostą tabelkę, którą łatwo i szybko można spreparować w domowym zaciszu. Zasugerowana kwota jest za to znacznie bardziej wiarygodna niż ceny PS5, które pojawiły się w kilku polskich sklepach. O tym, ile tak naprawdę zapłacimy za konsolę Xbox Series X w Polsce, dowiemy się za kilka miesięcy, kiedy Microsoft ujawni ją na oficjalnej konferencji prasowej.