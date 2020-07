Cena PS5 potwierdzona? Polski sklep ujawnia datę premiery PlayStation 5 [AKTUALIZACJA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci od kilku miesięcy pojawiają się przecieki na temat domniemanej ceny PS5 oraz Xbox Series X. Wiele z nich pochodzi z anonimowych źródeł, przez co ich wiarygodność może być podważana, a część mniejszych sklepów internetowych umieszcza je w swoich katalogach tylko po to, aby wypozycjonować się wśród konkurencji. Kiedy jednak konsole trafiają do oferty dużych sklepów, wraz z precyzyjną ceną, datą premiery oraz opisem, wiarygodność takiego przecieku znacząco wzrasta.

10 lipca w katalogu internetowym sieci X-kom pojawiła się konsola PlayStation 5 sprzedawana w ramach przedsprzedaży. Przez chwilę przycisk „Dodaj do koszyka” pozostawał aktywny, a w tabelce z dostawą widniał nawet termin wysyłki sprzętu do klientów:

Źródło: X-kom

Stronę szybko zaktualizowano, usuwając zarówno możliwość dodania konsoli do koszyka, jak i szczegółowe informacje dotyczące wysyłki. Nie możemy mieć zatem stuprocentowej pewności, że dane podane przez sklep X-kom przedstawiają faktyczną datę premiery sprzętu. Istnieje jednak cień szansy, że firma omyłkowo ujawniła jedną z najważniejszych informacji na temat PlayStation 5 i konsola faktycznie zadebiutuje na rynku 20 listopada 2020 roku w cenie 2499 zł

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, aż japońska korporacja potwierdzi bądź zdementuje te informacje.

AKTUALIZACJA: Na stronie X-kom pojawiła się podoba oferta na konsolę Microsoft Xbox Series X. Tu również wpisano cenę 2499 zł, nie można zatem wykluczyć, że ceny obu sprzętów podano orientacyjnie.