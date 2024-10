Chad Stahelski dementuje doniesienia o złym stanie Balleriny. "Nie zrobiliśmy wcale tak dużo"

Wokół filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka krążyło wiele niepokojących doniesień. Była mowa m.in. o złym stanie filmu, przez który wymagane były trwające długi czas dokrętki. Kontrolę miał przejąć Chad Stahelski, reżyser serii John Wick, który nie był zadowolony z końcowego efektu spin-offu z Aną de Armas w roli głównej. Wypowiedział się o tym niedawno:

Kiedy powiedzieli, że chcą zrobić Ballerinę, ja pracowałem nad Johnem Wickiem 4, a to było najważniejsze, co robiłem w życiu. Próbowałem dać z siebie wszystko, ale nie nadzorowałem tego projektu. Nie byłem częścią Balleriny. Powiedziałem tylko: "Idźcie z Bogiem. Tu macie przepis na to, żeby to było dobre. Trzymajcie się tego i będzie dobrze."

Reżyser Balleriny nie miał tyle pieniędzy i czasu, co ja przy Johnie Wicku 4. Mimo tego doszli bardzo daleko. Mieli coś ciekawego i z wielkim potencjałem. [...] Wróciliśmy do tego ze scenarzystami i ekipą kaskaderów od Johna Wicka 4 i nadaliśmy temu błysk. Nie zrobiliśmy wcale tak dużo. Wszyscy robią z tego powodu zamieszanie, a zajmowaliśmy się tym tylko przez parę tygodni. Zmieniliśmy parę scen akcji i daliśmy więcej czasu, którego Len nie miał. Nie miał czasu na niektóre większe sekwencje, na które film zasługiwał.