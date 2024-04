Challengers - Luca Guadagnino o nawiązaniu do uniwersum Spider-Mana. To nie tak, jak myślicie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zendaya towarzyszyła Tomowi Hollandowi na ekranie, wcielając się w MJ w ostatnich trzech filmach o Spider-Manie. Teraz aktorka miała okazję pokazać się z zupełnie innej strony, odzwierciedlając antagonistyczną rolę w Challengers. Okazuje się, że w produkcji znalazł się easter egg nawiązujący do uniwersum Pajączka. Luca Guadagnino zaznaczył, że to nie było zaplanowane.

Podczas gdy Tashi rozmawia o tenisie ze swoim mężem Artem (Mike Faist), ich córka wchodzi do pokoju i pyta, czy może obejrzeć animowanego Spider-Mana. To podekscytowało fanów Marvela - chociaż Zendaya nie użyczyła głosu żadnej postaci w Poprzez multiwersum, jest częścią Spider-Verse w Sony. W wywiadzie dla Entertainment Weekly Guadagnino ujawnił jednak, że nawiązanie nie było celową zagrywką.

- Kiedy ubiegasz się o prawa do wykorzystania czegoś w filmie, to bardzo skomplikowane. Pomogła nam w tym, nasza niesamowita producentka. Zapytałem, czy możemy użyć jednego z tytułów z jej katalogu. Lily jest dziewczynką - z pewnością nie wybrałaby The Social Network czy Czwartą władzę, ale może obejrzy kreskówkę o Spider-Manie, więc powiedziałem: "A może Spider-Verse?". Teraz zdaję sobie sprawę, że zabrzmiało to jak żart.