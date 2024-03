The Spider Within: A Spider-Verse Story - obejrzyj film. To o postaci z hitu Spider-Man: Poprzez multiwersum

fot. materiały prasowe

The Spider Within: A Spider-Verse Story to krótkometrażówka związana z filmami Spider-Man Uniwersum oraz Spider-Man: Poprzez multiwersum, która skupia się na postaci Milesa Moralesa. Sony Pictures Animation wspólnie z Kevin Love Fund współpracowali przy tym, aby promować ich nowy program edukacyjny o zdrowiu psychicznym The Hero Within. Zobaczcie efekt ich pracy:

The Spider Within: A Spider-Verse Story - film krótkometrażowy

The Spider Within: A Spider-Verse Story - o czym jest?

Historia skupia się na Milesie Moralesie, który próbuje zrównoważyć swoje obowiązki jako nastolatek, przyjaciel, uczeń i Spider-Man. Bohater musi poradzić sobie z rosnącą presją, przez którą doświadcza ataków paniki. Chłopak zostaje zmuszony do skonfrontowania się z przejawami swojego niepokoju i przekonania się, że zwrócenie się o pomoc może być równie odważnym krokiem, jak ochrona miasta przed złem.

Produkcja została opracowana i wyprodukowana w roku inaugurującym program zorganizowany przez Sony, znany jako Leading and Empowering New Storytellers, oferujący dziewięciomiesięczne szkolenie w zakresie produkcji, zapewniający kandydatom z niedostatecznie reprezentowanych grup możliwości zdobycia cennego doświadczenia w animacji. Ostatnim jego punktem było stworzenie oryginalnego filmu krótkometrażowego, rozgrywającego się w uniwersum Spider-Mana znanego z animowanych filmów.