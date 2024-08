Ten aktor marzył o zagraniu TEJ postaci w filmie Marvela. Spełnił je w Deadpool & Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Deadpool & Wolverine zaskoczył liczbą występów z poprzednich i potencjalnie przyszłych projektów Marvela. W filmie pojawił się również Channing Tatum, który wreszcie mógł wprowadzić swoją postać na wielki ekran. Od 2014 roku w studiu Fox pracowano nad filmem o Gambicie z aktorem w tytułowej roli. Przez wiele lat scenariusz przechodził przez liczne zmiany, podobnie jak nazwiska reżyserów. Ostatecznie film nigdy nie został wypuszczony, a kiedy Disney przejął Foxa, najpewniej ekranowy Gambit poszedł do śmietnika. Ryan Reynolds zdołał spełnić marzenie Tatuma, oferując mu występ w nowym Deadpoolu. Wdzięczny aktor opisał to na swoim Instagramie, publikując zdjęcia z Reynoldsem z Comic-Conu sprzed 10 lat.

Deadpool & Wolverine - Channing Tatum o swojej roli

Tatum opowiedział, jak Reynolds "walczył" o niego i postać Gambita w najnowszym filmie MCU.

- Te zdjęcia są sprzed niemal 10 lat. Siedziałem na widowni, kiedy Ryan pokazywał światu fragment Deadpoola i chyba od razu pobiegłem za scenę, aby go odnaleźć. Przytuliłem go, mówiąc coś w stylu: "O k**wa, stary, zrobiłeś to. To jest idealne". Nie bardzo go znałem wtedy. Jednak od tej pory mogę przyznać, że nikt tak mnie nie wspierał, jak Ryan. Myślałem, że straciłem Gambita na zawsze. Ale on walczył dla mnie i Gambita. Będę miał u niego wieczny dług. Bo nie jestem pewien, jak miałbym mu się odwdzięczyć za to. Kocham cię, przyjacielu.

Deadpool & Wolverine - film dostępny w polskich kinach.

