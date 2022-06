Charlize Theron zawitała do świata superbohaterów. Aktorka komentuje

fot. materiały prasowe

Charlize Theron jest znana ze swoich występów w kinie akcji, a ostatnio zaskoczyła wszystkich pojawiając się jako Clea w scenie po napisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, a także w krótkiej scenie w pierwszym odcinku 3. sezonu The Boys. Podczas wydarzenia organizowanego przez jej fundację Africa Outreach Project (CTAOP), aktorka poprowadziła Q&A z obsadą i twórcami filmu Jurassic World: Dominion.

Zorganizowała wszystko, przylatując na chwilę prosto z Rzymu, gdzie ruszają zdjęcia do drugiej części The Old Guard (możemy zobaczyć fryzurę, którą prawdopodobnie będzie mieć jej postać). Podczas panelu, odniosła się do swojego cameo w serialu Amazona:

"Jest tam eksplodujący penis? Nie, nie psuj mi tego, nie widziałam jeszcze" - powiedziała aktorka ze śmiechem. - "Widziałam to w prasie, ale nie, sama jeszcze nie widziałam, bo teraz dużo pracuję. Uwielbiam ten serial. Uwielbiam Setha Rogena i całą ekipę Point Grey. Oczywiście nakręciliśmy razem Niedobranych i szybko się zaprzyjaźniliśmy. Wiesz, dbamy o siebie nawzajem, ale gdyby zadzwonił do mnie i okazało się, że to kiepski serial, nie zrobiłbym go. Ale on nie robi badziewnych rzeczy. Naprawdę fajnie było pójść i to zrobić.

https://twitter.com/chrissgardner/status/1536235926875082753

Widziała za to Doktora Strange''a 2 i przypisała to "dziwnemu zbiegowi okoliczności", że oba te projekty zadebiutowały w ciągu kilku tygodni od siebie.

Kiedy Kevin [Feige] poprosił mnie o dołączenie do świata Doctora Strange'a, nie wiedziałam nawet, kiedy będę to kręcić. Te role były tak odległe od siebie, że prawie o tym zapomniałam.