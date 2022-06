Hoży doktorzy powrócą? Twórca chce zrobić kontynuację

fot. materiały prasowe

Podczas festiwalu ATX TV odbyło się spotkanie po latach twórcy i obsady serialu Hoży doktorzy. Udział więc wziął Bill Lawrence oraz aktorzy Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes i Neil Flynn. Jak zwraca uwagę dziennikarz Deadline, ten panel miał najdłuższą kolejkę chętnych ze wszystkich na festiwalu. To pokazuje, że Scrubs wciąż cieszą się popularnością.

Hoży doktorzy - będzie reboot?

Bill Lawrence jest bardzo zapracowanym człowiekiem dzięki sukcesowi Teda Lasso. Obecnie pracuje on nad kolejnym sezonem, ale pomimo tego mówi otwarcie: reboot Scrubs powstanie.

- Zrobimy to, ponieważ ludziom wciąż zależy na serialu i czerpiemy przyjemność ze wspólnego spędzania czasu.

Natomiast Laison dodał tak o potencjalnej wizji, jak to zrobić.

- Myślę, że wszyscy chcemy rebootu i chcemy znów razem pracować, ale to nie mógłby być pełny sezon. Widzę to raczej w stylu filmu czy czegoś, co moglibyśmy nakręcić w kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę to, co robi Bill, nigdy nie będzie już wolny. Jeśli znajdzie czas, zrobimy to.

Na razie nie wiadomo, czy za kulisami zapadły jakieś konkretne decyzje.