Chcesz wiedzieć, jaki tytuł nosi piosenka, która chodzi ci po głowie? Zapytaj Google

Asystent Goole został właśnie wzbogacony w dość sympatyczną funkcję stworzoną z myślą o tych użytkownikach, którzy często nie potrafią przypomnieć sobie tytułu piosenek, które zapadły im w pamięć. Dzięki wykorzystaniu potencjału uczenia maszynowego algorytmy Google pomogą nam odnaleźć ich tytuły.

Aby skorzystać z nowego narzędzia, wystarczy uruchomić Asystenta i zapytać go, jak nazywa się nucona przez nas piosenka bądź wcisnąć przycisk Znajdź piosenkę i rozpocząć nagrywanie. Jeśli słuchamy jakiegoś utworu na żywo w wersji oryginalnej, Google zaprezentuje nam klasyczny wynik wyszukiwania z linkiem do teledysku bądź nagrania najlepiej pasującego do danego fragmentu. Jeśli zaś algorytm będzie miał wątpliwość, z jakim tytułem ma do czynienia, wyświetli listę najbardziej pasujących pozycji.

Poniższy materiał prezentuje działanie nowej funkcji w praktyce:

Choć podobne program powstawały już w przeszłości, zintegrowanie tego narzędzia bezpośrednio w asystencie znacząco ułatwi wyszukiwanie interesujących nas utworów. Według Google ich algorytm został wyszkolony tak, jak każda współczesna sztuczna inteligencja. Na drodze uczenia maszynowego zaprezentowano mu zarówno studyjne nagrania piosenek, jak i utwory wymruczane, wygwizdane i wyśpiewane przez ludzi. Dzięki temu udało się wypracować algorytm przetwarzający nasz śpiew w ciąg danych, który można łatwo zestawić z danymi opisującymi konkretne utwory.

Funkcja dostępna jest na 20 rynkach, w dniu globalnej premiery trafiła także do polskich użytkowników.