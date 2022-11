Chciałbyś sterować pogodą? W grze Weather Machine będzie to możliwe

Portal Games

Weather Machine to zaawansowana gra planszowa typu euro, w której gracze wcielają się w rolę wybitnych naukowców w zespole profesora Lativa - twórcy maszyny do sterowania pogodą. W grze gracze będą realizowali zróżnicowane cele, a jednym z warunków zwycięstwa będzie zdobycie Nagrodę Nobla.

Plansza gry składa się z 4 głównych Lokacji, a każda z nich oferuje wiele akcji do wykonania. W obszarze Zaopatrzenia gracze będą mogli zbudować nowe Roboty, rozbudować swój Warsztat albo pozyskać Chemikalia. Rząd pozwoli im sprzedać Część Maszyny lub zabezpieczyć Dotacje. W Laboratorium przygotują Eksperyment i opublikują wyniki swoich Badań, z kolei w obszarze Badań i Rozwoju dokonają Przełomu, czyli skonstruują prototyp na podstawie swoich Badań, co także przełoży się na punkty i nagrody.

Weather Machine to gra dla 2-4 graczy, a pojedyncza rozgrywka będzie trwała około 60-150 min. Grę stworzył znany twórca Vital Lacerda, a za opracowanie graficzne odpowiada Ian O'Toole.

Na grę składają się m.in. ogromna szczegółowa plansza, 4 dwuwarstwowe planszetki graczy ze specjalnymi wgłębieniami, customowe meeple Naukowców i Robotów, a do tego ponad 150 drewnianych znaczników. Ponadto wydawca oferuje osobno także pakiet ulepszeń (pojawiają się m.in. sabotażyści), które jeszcze bardziej urozmaicą rozgrywkę.

Gra już znajduje się w przedsprzedaży wydawnictwa Portal Games.

Weather Machine - pudełko

Weather Machine - opis gry

"Katastrofy naturalne niedługo staną się jedynie przykrym wspomnieniem" - mówił profesor Seni Lativ, szef projektu Manipulacji Meteorologicznej w firmie Lighting Technologies. Na dowód tego przedstawia wynalazek swego życia, Generator Pogody. Ale czy to urządzenie nie przyniesie aby więcej szkód niż pożytku?

Weather Machine to ogromna, rozbudowana euro gra dla bardzo doświadczonych graczy i przeniesie Was do stacji meteorologicznej, gdzie profesor Seni Lativ stworzył maszynę zdolną sterować pogodą. Staniecie się naukowcami, których zadaniem będzie utrzymanie idealnej pogody w każdym z doglądanych miejsc.

Farmy potrzebują czasami deszczu, a w kurortach powinno wiecznie świecić słońce. Jednak pogoda w jednym miejscu wpływa na inne, a pozornie nieistotna decyzja może przybrać katastrofalny w skutkach efekt motyla. Generator pogody, choć jest genialną maszyną, posiada swoje wady, które wy musicie wyeliminować, za co też otrzymacie Nagrody, a może nawet Nagrodę Nobla!