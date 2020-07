Chilling Adventures of Sabrina - serial skasowany. Kiedy premiera ostatnich odcinków?

fot. Netflix

To koniec serialu Chilling Adventures of Sabrina. Netflix oficjalnie ogłosił, że nadchodzący 4. sezon będzie ostatnim. Premiera ma odbyć się pod koniec 2020 roku, czyli przerwa pomiędzy sezonami będzie krótsza niż przy poprzednich seriach. 4. sezon ma 8 odcinków i nakręcono go na początku 2020 roku.

Z oświadczenia producenta i showrunnera Roberto Aguirre'a-Sacasy wynika, że Netflix pozwolił mu opowiedzieć historię, którą chciał, czyli ta decyzja musiała zostać podjęta dość wcześniej. Można wywnioskować z jego słów, że finałowy sezon będzie zamkniętą historią bez cliffhangera, jak 3. sezon.

Zgodnie z zapowiedzią z 3. sezonu bohaterowie będą toczyć wojny z pradawnymi bogami, którzy zostali wypuszczeni w ostatnim odcinku. W oficjalnym opisie jest zapowiedź prób Nicka, który powoli będzie chciał odzyskać serce Sabriny. Opublikowano też pierwsze zdjęcia.

Chilling Adventures of Sabrina - zdjęcia z 4. sezonu

Chilling Adventures of Sabrina - sezon 4

Twórca oraz odtwórczyni głównej roli, Kiernan Shipka skomentowali skasowanie w mediach społecznościowych.

https://twitter.com/WriterRAS/status/1281040509629128706