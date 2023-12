Chirurdzy - teaser 20 sezonu. Powrót Meredith

fot. materiały prasowe

Chirurdzy powracają. Nowy teaser 20. sezonu w sieci, a w nim w centrum ponownie doktor Meredith Grey. Fabularnie bohaterka przeprowadziła się do Bostonu pod koniec 19. sezonu, ale według zapowiedzi, powróci do starego szpitala aż kilkakrotnie w nowym sezonie. Ta decyzja została spowodowana tym, że Ellen Pompeo chciała mieć czas na prace nad jej serialu Orphan tworzonym dla Hulu. Dlatego status aktorki w 20. sezonie to gościnna rola.

Chirurdzy - teaser 20. sezonu

Teaser zapowiada, że Nick Marsh (Scott Speedman) nadal będzie sprawować piecze nad młodymi lekarzami, ale kwestia jego wyznania uczuć Meredith, do którego doszło w finale 19. sezonu, nie została poruszona. Natomiast stażyści mają sporo trudnych sytuacji w szpitalu. Tutaj też zawirowania: Jo (Camilla Luddington) i Link (Chris Carmack) teraz są parą, a Richard (James Pickens Jr.) mierzy się z walką o trzeźwość. Poruszono też kwestię losu Teddy Altman.

Chirurdzy - światowa premiera 20. sezonu odbędzie się 14 marca 2024 roku.