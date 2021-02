Chłopaki z baraków dostaną komiks. "Pier... Keanu Reeves ma dwa, a nas jest, kur..., trzech!"

22 kwietnia minie dokładnie 20 lat od premiery pierwszego odcinka produkcji Chłopaki z baraków. Franczyza w międzyczasie rozrosła się do tego stopnia, że w jej skład zaczęły wchodzić także filmy, serial animowany, odcinki internetowe czy bezpośrednie występy przed publicznością. Wygląda na to, że Ricky, Julian i Bubbles nie zamierzają na tym poprzestać.

Robb Wells, John Paul Tremblay i Mike Smith połączyli właśnie siły z wydawnictwem Devil's Due Comics - efektem tej współpracy jest seria Trailer Park Boys Get a F#¢*!ng Comic Book!. Już na wiosnę ukaże się komiks wprowadzający, natomiast później fani powinni spodziewać się specjalnej antologii i - począwszy od jesieni - wielu one-shotów i miniserii.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że twórcami poszczególnych odsłon będą "komiksowi scenarzyści i pismaki, które po prostu oglądały pier... serial", a całe przedsięwzięcie "jest w pytę". Tak z kolei sprawę komentuje Wells, choć na podstawie użytych słów możemy stwierdzić, że przemawia przez niego sam Ricky:

Patrzyłem sobie na te wszystkie seriale i animacje, no i mówię do Juliana i Bubblesa: Dlaczego do jasnej kur... nie mamy jeszcze żadnego komiksu? Wiecie, pier...ma już coś koło dwóch, a nas jest, kur..., trzech. Czy to oznacza, że powinniśmy mieć jakieś trzynaście?