Wrócił Chris Evans, wróci też Jessica Alba z Fantastycznej czwórki? Aktorka chwali Marvela i Disneya

fot. 20th Century Fox

Reklama

Deadpool & Wolverine miał do zaoferowania wiele występów gościnnych. Jednym z najbardziej zaskakujących był ten Chrisa Evansa, który wystąpił tym razem nie jako Kapitan Ameryka, ale Johnny Storm, czyli Ludzka Pochodnia. Warto przypomnieć, że była to szczególnie wulgarna i pasująca do filmu z Deadpoolem interpretacja tej postaci.

Po czasie do tego występu odniosła się Jessica Alba, która razem z Chrisem Evansem dzieliła ekran w trakcie obu filmów o Fantastycznej czwórce, w których wcielała się w postać Susan Storm, czyli Niewidzialnej Kobiety. Z tej okazji opowiedziała o swojej postaci, której już dawno nie było na wielkim ekranie:

Moja Susan jest legendą. To było jakieś 20 lat temu. To było bardzo dawno temu. Kochałam robienie filmów Marvela i jestem też wielką fanką Disneya. Będę je oglądać. Moje dzieci również są fanami, więc chętnie byłabym częścią tego uniwersum w każdej chwili.

A czy Wy chcielibyście zobaczyć powrót tej aktorki do roli Susan Storm?

Deadpool & Wolverine - wszystkie fałszywe leaki i niesprawdzone plotki

Powrót Owena Wilsona jako agent Morbius - ostatecznie sugeruje się, że zastąpiono go Paradoxem