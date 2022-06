Kevin Feige i przyszłość Chrisa Hemswortha w MCU. Jest wiele historii Boga Piorunów w komiksach

Fot. Marvel

Thor: miłość i grom już niedługo zadebiutuje na dużym ekranie. Film jest kolejną częścią przygód Boga Piorunów, w którego od lat wciela się Chris Hemsworth. Aktor podczas ostatniego Q&A z Wired powiedział, że to może być jego ostatni film Marvela. Choć sam nie jest pewien, czy jeszcze pojawi się w MCU, to Kevin Feige z pewnością chciałby zobaczyć, jak wraca do roli Odinsona.

Kevin Feige, szef Marvel Studios, wypowiedział się w wywiadzie dla TotalFilm na temat przyszłości Chrisa Hemswortha w MCU.

Kevin Feige - Chris Hemsworth w MCU

Wiem tyle: jest wiele, wiele innych historii Thora w komiksach, o których sporo rozmawiamy. I kiedy obserwujemy, jak Chris Hemsworth wciąż ewoluuje jako główny talent aktorski, to byłbym podekscytowany, by zobaczyć, jak wciąż rozwija tą złożoną postać.

Thor: miłość i grom

Chris Hemsworth przyznał, że za każdym razem, gdy pojawia się okazja, jest otwarty na każdą twórczą eksplorację, która może się wydarzyć dzięki różnym pisarzom i reżyserom. Kocha wcielać się w Thora w MCU i głównym pytaniem, jakie sobie zadanie, to czy ten scenariusz różni się od poprzedniego. Kiedy coś staje się zbyt znajome, wtedy decyduje się opuścić pokład, zanim ludzie zrobią to za niego.

Choć żaden z nich jasno nie odpowiada na pytanie, czy i kiedy znów zobaczymy Thora, to są duże szanse na to, że przy kreatywnym pomyśle Chris Hemsworth chętnie ponownie wcieli się w postać.

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku w kinach.