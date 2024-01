Christopher Eccleston był w przeszłości oskarżony o niewłaściwy dotyk. "To nie miałoby miejsca z koordynatorem ds. intymności"

fot. materiały prasowe

Christopher Eccleston to znany aktor, który wcielał się między innymi w dziewiąte wcielenie Doktora Who, ale też uczestniczy w kolejnym sezonie serialu Detektyw od HBO, gdzie wciela się w rołę szefa policji mającego romans z postacią graną przez Jodie Foster. Aktor wyjawił, że w przeszłości został oskarżony o obmacywanie aktorki, z którą brał udział w scenie seksu.

Kręciliśmy scenę seksu z jedną z aktorek z najwyższej półki - nie Nicole Kidman, ona była świetna - i ona zasugerowała przed całą ekipą, że skorzystałem z okazji i ją obmacałem. Zrobiła to, bo mnie nie lubiła. Na szczęście stało się to zanim wypłynęła cała ta sprawa z Harveyem Weinsteinem, więc nikt mnie nie zaniósł na stos. Nigdy przedtem jednak nie poczułem się tak zdradzony przez innego aktora, jak wtedy. Muszę przyznać, że prędzej bym włożył ręce do blendera niż obmacał tą osobę. To, co zrobiła, było nadużyciem władzy. I sądzę, że nie miałoby to miejsca, gdyby na planie znajdował się koordynator ds. intymności. Mógłbym zostać oskarżony o całe mnóstwo rzeczy. To właśnie przechodzi od aktora do aktora, włącznie z zaufaniem i nadużyciami.

Christopher Eccleston o swojej roli w Detektywie

Aktor kontynuował wątek, w którym zdradził, że udział w Detektyw wziął ze względu na Jodie Foster.

Nigdy nie wziąłbym tak małej roli, gdyby nie Jodie. Wszystkie moje sceny są z nią, a ona była moją bohaterką od wielu lat.

Skomentował również prace z koordynatorem ds. intymności na planie produkcji HBO.

To nie tylko pozwala na ochronę ludzi, ale też decyduje kreatywnie o tym, jak dana scena powinna być odegrana. Gdybym był scenarzystą, to byłoby to dla mnie bardzo ważne, bo sposób w jaki ludzie uprawiają seks, to jednocześnie ich sposób komunikacji.