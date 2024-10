Warner Bros. chciało powrotu Christophera Nolana. Wypisano siedmiocyfrowy czek

kcrw.com

Jakiś czas temu informowaliśmy o powstawaniu nowego filmu Christophera Nolana. Jak to zwykle bywa w przypadku tak znakomitego reżysera - plotek jest całe mnóstwo, ale potwierdzonych informacji niewiele. Te się natomiast pojawiły nie w sprawie samej nowej produkcji, ale tego, co działo się za kulisami poprzednich. Ostatni film Nolana, który zdobył Oscara i mimo kategorii wiekowej tylko dla dorosłych zarobił niemal miliard dolarów, czyli Oppenheimer, został stworzony pod skrzydłami Universal, a nie Warner Bros. Pictures, z którym to Nolan utrzymywał wieloletnią współpracę. Kość niezgody pojawiła się w momencie premiery filmu Tenet z 2020 roku. Reżyserowi bardzo zależało na tym, aby pomimo pandemii jego film ukazał się wyłącznie w kinach i je "uratował". Ówczesne szefostwo Warner Bros. zgodziło się na taki ruch, ale pod warunkiem tego, że Nolan zrezygnuje z części własnego wynagrodzenia, na co reżyser przystał.

W 2022 roku, jeszcze przed premierą Oppenheimera, Warner Bros. Pictures już z nowym szefostwem postanowiło spróbować odzyskać legendarnego reżysera. Variety informuje, że Nolan otrzymał od studia filmowego siedmiocyfrowy czek, który uiszczał wszystkie dodatki, z których reżyser zrezygnował przy okazji Tenet. Mimo tego Nolan zdecydował się nadal pracować z Universalem.

Stephen Galloway, dziekan Chapman University’s Dodge College of Film and Media Arts, powiedział:

To na czym zależy Nolanowi, to czy wydasz jego film w odpowiedni sposób. Stworzysz prawidłową strategię marketingową? Zapewnisz ekrany Imax? Pozwolisz mu zostać samemu i zrobić film, jaki chce? Wszystkie te rzeczy Universal zapewnił mu przy Oppenheimerze i on o tym wie.

