Ciche miejsce 3 powstanie? John Krasiński ma pomysły

materiały prasowe

John Krasinski stał za kamerą filmów Ciche miejsce i Ciche miejsce 2 oraz jest także autorem scenariusza hitu. Biorąc pod uwagę, że sequel zbiera fantastyczne recenzje, Podczas jednego z wywiadów promocyjnych udzielonych portalowi Collider.com Krasiński został zapytany o potencjalne Ciche miejsce 3.

Motywacją do pytania były słowa Emily Blunt na temat scenariusza dwójki. Aktorka jest gwiazdą tej serii oraz prywatnie żoną Krasińskiego. Okazuje się, że gdy czytała scenariusz po raz pierwszy dała mu znać, że dla niej sprawia on wrażenie drugiej części trylogii książkowej. Krasiński wyjaśnia, że jak tworzył jedynkę, nie zastanawiał się, czy dwójka w ogóle powstanie. Pojawiały się jednak myśli, czy nie byłoby fajnie pokazać, do czego to wszystko prowadzi.

Wyjaśnia, że gdy zaczął pisać Ciche miejsce 2, od razu sporządzał notatki, do czego to wszystko może dalej prowadzić. Twierdzi otwarcie, że robił to po to, by przygotować się na potencjalną trójkę.

Jakie są szanse na Ciche miejsce 3? Prawda jest taka, że wszystko zależy od wyników finansowych, a pandemia koronawirusa nic w tym aspekcie nie zmieniła. Jednakże z uwagi na budżet 61 mln dolarów (plus koszty promocji) są bardzo duże szanse, że film zostanie hitem.

Ciche miejsce 2 - premiera w polskich kinach już 4 czerwca 2021 roku.