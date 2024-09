Ciche Miejsce. Dzień pierwszy na VOD. Gdzie obejrzeć online?

fot. materiały prasowe

Reklama

Ciche miejsce. Dzień pierwszy to prequel horroru z Johnem Krasinskim i Emily Blunt w rolach głównych. Tym razem twórcy zabierają nas do dnia, w którym mordercze istoty z kosmosu nawiedzają Ziemię, w tym jedno z najgłośniejszych miast świata. Film właśnie trafił do VOD, gdzie można go kupić.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - gdzie oglądać?

Na tę chwilę prequel Cichego miejsca można znaleźć na różnych serwisach VOD, takich jak iTunes, Amazon Prime Video czy Rakuten. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 54,99 zł

Amazon Prime Video - zakup w jakości 4K UHD - 54,99 zł

iTunes - zakup w jakości 4K UHD - 54,99 zł

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - fabuła

Historia rozgrywa się w świecie znanym z poprzednich dwóch części, ale tym razem nie opowiada o rodzinie Abbottów. Bohaterką jest postać grana przez Lupitę Nyong'o, która próbuje przetrwać pierwsze chwile inwazji kosmitów, przebywając w najgłośniejszym mieście na Ziemi, czyli w Nowym Jorku. A pamiętamy, że dźwięk w związku z działaniem tych potworów jest kluczowy w tym uniwersum. Pierwszego dnia jednak nikt z ludzi o tym nie wie.