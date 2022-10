Cień i Kość 2 - czy w Zmroczu pozostaną resztki człowieczeństwa? Ben Barnes odpowiada

Fot. Netflix

Ben Barnes w rozmowie z Christiną Radish z portalu Collider poruszył temat Darklinga. Choć aktor nie zdradził żadnych nowych szczegółów na temat 2. sezonu Cień i Kość, to opowiedział o tym, co było dla niego ważne, tworząc złoczyńcę. Grana przez niego postać pragnie władzy i krzywdzi innych na drodze do osiągnięcia swojego celu, ale widzowie wciąż widzą w nim resztki człowieczeństwa i potrafią z nim sympatyzować. Ben Barnes postawił sobie za cel, by mimo tego, że Zmrocz jest antagonistą, wciąż pozostało w nim trochę ludzkości.

fot. materiały prasowe

Cień i Kość 2 - Ben Barnes o Zmroczu

Ben Barnes zdradził, że:

To, o co walczyłem, jeśli chodzi o moją postać, to odnalezienie jej człowieczeństwa. Darkling w książkach po pierwszym tomie reprezentuje to, co mroczne i złe, więc moją misją było upewnienie się, że wciąż jest prawdziwą osobą, która cierpi, gdy coś ją boli, ale także rzeczywiście popełnia grzechy. Istnieją realne konsekwencje jego zachowania: to, jak buduje i niszczy relacje, czy mogą być jeszcze uratowane, jakie nowe związki może stworzyć, by pomogły mu w podróży. To wszystko może istnieć, nie zaprzeczając temu, że jednocześnie jest złoczyńcą. Które jego zachowania można wytłumaczyć, a których nie można mu już wybaczyć? To wszystko działo się w mojej głowie, gdy kręciliśmy serial. Na szczęście, nasi showrunnerzy są bardzo mili i chętni do współpracy jeśli chodzi o to, jaki będzie mój wkład w bohatera. Czuję głęboką więź z tym, co ostatecznie z tego powstało, nawet jeśli to fantasy i mamy do czynienia ze złoczyńcą.

Ben Barnes wyjaśnił także, że w 1. sezonie Cień i Kość było około 6 głównych bohaterów, a teraz będzie ich aż 16. Po jego wypowiedzi można także wywnioskować, że planuje zrobić ze Zmrocza nieco bardziej niejednoznaczną postać, niż w książkach. Zamiast czarno-białego złoczyńcy prawdopodobnie zobaczymy bohatera balansującego przez długi czas w szarej strefie moralności.

Cień i Kość 2 - fabuła i nowi członkowie obsady

Cień i kość to serial fantasy na podstawie serii Leigh Bardugo. 2. sezon prawdopodobnie będzie bazować na książce Oblężenie i nawałnica, drugiej części Trylogii Griszy. Historia miesza także wątki bohaterów znanych z Szóstki Wron.

Cień i Kość 2

W 2. sezonie Cień i Kość do obsady dołączyli Anna Leong Brophy jako Tamara Kir-Bataar, Patrick Gibson jako Nikolai Lantsov, Jack Wolfe jako Wylan Hendriks oraz Lewis Tan jako Tolya Yul-Bataar. W głównych rolach powracają za to Freddy Carter, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Amita Suman, Ben Barnes i Kit Young.