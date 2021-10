Cień i Kość 2 - Ben Barnes chciałby odejść od oryginału? Jest szansa, że zobaczymy przeszłość Kaza Brekkera

fot. Netflix

Cień i Kość powróci z 2. sezonem na platformę Netflix. Wielu fanów może zastanawiać się, czego oczekiwać po kontynuacji serialu. Prawdopodobnie będzie bazować na książce Oblężenie i nawałnica, która jest drugą częścią Trylogii Griszy autorstwa Leigh Bardugo. Portal Radio Times informuje, że Freddy Carter i Ben Barnes podpowiedzieli, na ile fani mogą oczekiwać wiernej adaptacji i co sami chcieliby zobaczyć w 2. sezonie serialu.

Freddy Carter, który wciela się w produkcji Cień i Kość w Kaza Brekkera, stwierdził na panelu Comic-Con w Londynie, że chciałby cofnąć się w historii swojego bohatera.

Myślę, że naprawdę chcę pokazać historię Kaza. Co jest dla mnie smutne, bo będę pewnie na to trochę za stary. Ale według mnie to byłoby naprawdę fajne. Myślę, że to dość istotny element dla serialu. Chciałbym powrócić do dawnych czasów i zobaczyć, skąd pochodzi Kaz Brekker.

Cień i kość - sezon 1

Ben Barnes zgodził się, że to też jego ulubiony fragment książek. I historia Kaza jest przepięknie bolesna. Według Radio Times aktor ma jednak nadzieję, że w przypadku Zmrocza serial odejdzie trochę od oryginału. Według niego w książce Generał Kirigan jest postrzegany bardziej jako zagrożenie niż istota ludzka. Stał się bardziej konceptualny. W związku z tym jest podekscytowany, by przekonać się, jak mogą go uczłowieczyć w 2. sezonie Cień i Kość i pokazać jego przekonania.

Aktor jest też zaintrygowany tym, jak skomplikuje się jego relacja z Aliną w serialu po tym, jak zostali wrogami. Po tym, jak ich związek osłabł, chciałby znów podkręcić emocje.