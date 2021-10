Cineman.pl - premiery na listopad 2021. W ofercie Wróg doskonały i The End

materiały prasowe

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, iż po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w listopadzie 2021 roku.

Wśród nich znajdzie się między innymi Wróg doskonały. Jest to historia o Jeremym Auguście (Tomasz Kot), którego na lotnisku w Paryżu zagaduje rozmowna Texel Textor (Athena Strated). Jeremy przez to nie zdążył na samolot, a kobieta wydaje się niezwykle skutecznie walczyć o uwagę. Szybko okazuje się, że to spotkania przeobraża się w coś niepokojącego i groźnego. W ofercie znajdzie się także nominowany do Oscara film Minari, pokazujący losy koreańsko-amerykańskiej rodziny, która przeprowadza się na maleńką farmę w Arkansas w poszukiwaniu własnego amerykańskiego snu.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl.

Cineman.pl - nowości na listopad 2021