Civil War - reżyser o finałowej scenie. Jesse Plemons dołączył do obsady na kilka dni przed zdjęciami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. A24

Civil War opowiada o grupie reporterów, która przedziera się przez pogrążonych w krwawej wojnie domowej Stanach Zjednoczonych, aby przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem w Waszyngtonie. W głównych rolach wystąpili Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny i Stephen McKinley Henderson.

Alex Garland o znaczeniu ostatniego zdjęcia

W finałowej scenie Joel i Jessie znaleźli się w Gabinecie Owalnym, gdzie żołnierze przymierzali się do zabicia prezydenta. Ten błagał o darowanie mu życia, co miało potem zostać wykorzystane jako cytat. Joel stał obok, gdy prezydent został zabity, a Jessie w tym czasie robiła zdjęcia. W czasie napisów końcowych na ekranie pojawiła się fotografia przedstawiająca grupę żołnierzy stojących i uśmiechających się nad ciałem zamordowanej głowy państwa.

Reżyser Alex Garland w rozmowie z Inverse wyjaśnił zakończenie, które odzwierciedla tematykę fabuły oraz cel filmu. Odniósł się również do zdjęcia z żołnierzami, które obrazuje to, co ludzie będą pamiętać z tej wojny w przyszłości.

[Zdjęcie zostało wykonane] osobistym kosztem - i to nie tylko jej osobistym kosztem, ale [kosztem] ludzi wokół niej. Jest to jednak część transakcji, którą czasami ludzie muszą zawrzeć, aby coś takiego zrobić. Jaki obraz przetrwałby po 20-stu latach? Gdyby istniał artykuł prasowy ilustrujący ten moment, jakby wyglądał? Właśnie taki obraz by przyjął.

Jesse Plemons zastąpił innego aktora w Civil War

Jesse Plemons w Civil War zagrał żołnierza, który pojmał Jessie (Cailee Spaeny) i Bohai (Evan Lai), a następnie groził im bronią przy masowym grobie. Jednak początkowo inny aktor miał wcielić się w tę rolę, ale na tydzień przed zdjęciami do tej sceny zrezygnował z występu. Reżyser opowiedział o tej sytuacji Los Angeles Times.

Stałem na ulicy, kiedy dostałem telefon i pomyślałem: "Och, cholera.... Mamy kłopoty”. Więc poszedłem do sali prób i powiedziałem: "Złe wieści, ludzie, ten i ten nie może tego zrobić". Kirsten na to: "Co? Powinieneś poprosić Jessego". Pomyślałem, że byłoby to niesamowite.

fot. materiały prasowe

Kirsten Dunst i Jesse Plemons w prywatnym życiu są małżeństwem. Poznali się na planie serialu Fargo, a także mieli okazję razem zagrać w filmie Psie pazury. Reżyser kontynuował:

To był niesamowity łut szczęścia. To brzmi, jakbym okazywał brak szacunku innemu aktorowi. Wcale tak nie jest. Po prostu film miał szczęście, że trafił na Jessego.

