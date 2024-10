Clint Eastwood znów zachwyci? Zwiastun Juror #2 to pozytywne zaskoczenie

Fot. Materiały prasowe

Warner Bros. opublikował pierwszy zwiastun filmu Juror #2 w reżyserii dwukrotnego zdobywcy Oscara, Clinta Eastwooda. Tym razem żywa legenda kina prezentuje widzom thriller prawniczy z ciekawym twistem fabularnym.

Juror #2 – zwiastun

Juror #2 – o czym jest film?

Bohaterem historii jest Justin Kemp, członek ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Musi więc zdecydować: manipulować ławą przysięgłych, aby uratować siebie, czy przyznać się do winy.

Juror #2

Juror #2 – obsada

W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Toni Collette i J.K. Simmons. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Amy Aquino, Adrienne C. Moore oraz Kiefer Sutherland.

Według zapowiedzi, Juror #2 to definitywnie ostatni film w karierze Clinta Eastwooda. Przypomnijmy, że Oscara w kategorii reżyserii zdobył za dwa uznane hity: Unforgiven (1992) oraz Million Dollar Baby (2004).

Światowa premiera odbędzie się 27 października podczas AFI Fest, a do kin w wielu krajach film trafi 30 października.