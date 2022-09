Cloverfield 4 powstanie. Pierwsze informacje o filmie

Sky

Jak donosi Deadline, Paramount Pictures daje zielone światło dla filmu Cloverfield 4. Będzie to więc kolejna produkcja uniwersum, w którym są już Projekt: Monster, Cloverfield Lane 10 oraz Paradoks Cloverfield. Za kamerą ma stanąć Babak Anvari, który jest znany z niezależnego kina artystycznego. Under the Shadow to wyróżniany i dobrze oceniany film, który zaznaczył swoją obecność na rynku. Znany jest też z produkcji Rany. Jego ostatnim filmem był Przypadkowy przechodzień, który niedawno miał premierę w Netflixie. Natomiast scenariusz napisze Joe Barton. J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, Bryan Burk, Matt Reeves i Drew Goddard będą producentami wykonawczymi.

Cloverfield 4 - co wiemy?

Deadline mówi wprost: nic nie wiemy. W tradycji serii szczegóły fabuły są pilnie strzeżoną tajemnicą. Nie wiadomo też, jaki będzie związek z pozostałymi filmami uniwersum.

Po raz pierwszy w historii tej marki Paramount Pictures ogłasza powstanie sequela. Poprzednie dwa filmy były tworzone pod innymi tytułami i dopiero wraz z premierą zwiastuna ujawniano, że należą do uniwersum Cloverfield.

Data premiery nie jest znana.