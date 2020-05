Co robimy w ukryciu - Mark Hamill jako wampir na zdjęciu z 2. sezonu. Aktor o pierwszym zetknięciu z serią

W 2. sezonie serialu Co robimy w ukryciu Mark Hamill wciela się w starożytnego wampira. Entertainment Weekly udostępniło pierwsze zdjęcie ukazujące aktora w tej roli. Odcinek zadebiutuje 13 maja i przedstawi mściwego wroga z przeszłości Laszlo - wróg ten będzie chciał uregulować dawny dług. To powoduje, że Laszlo ucieka z domu i ukrywa się.

Mark napisał na Twitterze kilka fajnych rzeczy o filmie i serialu znacznie wcześniej, a zatem wiedzieliśmy, że czuje i rozumie ten świat - powiedział Paul Simms, producent wykonawczy. - Wydawał się idealny do tej roli - ma potencjał do grania starożytnego wampira, a przede wszystkim nie boi się wygłupów. Wie też sporo o rozbudowanych scenach walki...

Hamill rzeczywiście jest wielkim fanem Co robimy w ukryciu. O pierwszym zetknięciu z tym tytułem powiedział:

Pamiętam, że to był Dzień Ojca (...). Zapytałem, co oglądamy, a mój syn Nathan zasugerował Co robimy w ukryciu. Nigdy o tym nie słyszałem, ale wyjaśnił mi, że to reality show o wampirach. Byłem bardzo zaintrygowany. Zupełnie nieprzygotowany na to, co zobaczyłem. Te wszystkie elementy horroru połączone ze wszystkim, co przyziemne. Wspaniałe. To jeden z moich ulubionych filmów. (...)Kiedy usłyszałem, że robią serial, pomyślałem, że muszę obniżyć swoje oczekiwania. Ani Taika, ani Jemaine nie mieli w nim grać. Usłyszałem jednak, kto stoi za sterami, a więc nadzieja rosła. Widzieliśmy odcinek pilotażowy i był tak dobry jak film, a nawet dodał wiele świetnych elementów. Ta ekipa to jeden z najlepszych zespołów w historii telewizji. (...) Spodziewałem się, że moja rola będzie dotyczyła jakiegoś sąsiada. Kiedy przeczytałem, że gram wampira, prawie wyskoczyłem z krzesła. Co za zaszczyt!

- Jednym z prawdziwych wyzwań w pracy z Mattem było zachowanie powagi podczas improwizacji - dodaje Hamill. - Każda wypowiedź była coraz bardziej nieprzyzwoita. Mark Hamill - czyli ja - uznał to za zabawne, ale moja postać nie. Musiałem naprawdę ciężko pracować, aby pozostać w roli najlepiej, jak potrafiłem. (...) To było wspaniałe doświadczenie i bardzo się cieszę, że to zrobiłem.

A oto Hamill na zdjęciu:

EW