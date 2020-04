Co robimy w ukryciu: sezon 2, odcinki 1-2 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Co robimy w ukryciu nasze ulubione, nowojorskie wampiry postanawiają w premierowym odcinku 2. sezonu zatrudnić nowego sługę, którym jest Topher. Jednak jego praca w pewnym momencie kończy się śmiercią. Wobec tego nasi bohaterowie postanawiają ożywić Tophera. Następnie okazuje się, że w domu krwiopijców straszą duchy, w co wierzy tylko Nadja. Tym duchem okazuje się Jesk, były chłopak Nadji, który ma niezałatwione sprawy na Ziemi.Wkrótce wampiry postanawiają przywołać własne duchy.

Taika Waititi i Jemaine Clement powracają w tym sezonie z naprawdę świetną, świeżą dawką czarnego humoru. I muszę przyznać, że nie biorą jeńców, w dobrym tego słowa znaczeniu. Ich żarty i gagi, które prezentują w pierwszych dwóch odcinkach są naprawdę dobre, potrafią miejscami rozbawić do łez. W pewnych momentach twórcy wchodzą ze swoim humorem w dużo mocniejsze rejony, wręcz wulgarne, jednak nie jest to chamskie, prostackie i robione pod publiczkę. Te wszystkie kawały są naprawdę przemyślane. Jest bardzo cienka granica między dobrym czarnym humorem a wysiloną wulgarnością, jednak twórcy nie przekraczają jej w żadnym momencie tych nowych epizodów. Naprawdę pod względem humoru tutaj wszystko gra. Clement i Waititi są bardzo odważni w swoich humorystycznych zabiegach i to się im udało.

Co robimy w ukryciu sezon 2

Same pomysły fabularne, jakie nam zaserwowali scenarzyści, to prawdziwy kunszt kreatywnego myślenia. Idea, aby wampiry, czyli stwory z legend, w które mało kto wierzy, same nie wierzyły w duchy, jest genialna w swojej prostocie. I cała fabuła zbudowana wokół tego zamysłu wypada bardzo dobrze. Podobnie sprawa ma się w historii o słudze, który został zamieniony w zombie, a wampiry nie zauważają oczywistych oznak tej zmiany. Twórcy wspaniale tutaj wywracają do góry nogami wszelkie klisze znane z horrorów i bawią się nimi, co daje naprawdę bardzo dobry efekt. Świetnym tego przykładem jest scena, kiedy Nandor próbuje zabić Tophera, który jest już zombie. To genialna zabawa motywem, który już widzieliśmy w niejednym filmie i serialu. Jednak tutaj okraszony sporą dawką humoru działa bardzo dobrze. Podobnie jak czarnoksiężnik, który podczas swoich czarów sprawdza Facebooka. Wszystkie te elementy świetnie grają w tych odcinkach.

Premierowe odcinki po raz kolejny udowadniają, że ta produkcja stoi bardzo dobrze pod względem kreacji aktorskich. Cała główna obsada gra na bardzo wysokim poziomie i przede wszystkim doskonale rozumieją się nawzajem na ekranie. Dobrze działają w pojedynkę, jednak jako kolektyw stanowią prawdziwą mieszankę wybuchową, którą po prostu chce się oglądać. Wszystkie sceny z ich wspólnym udziałem to prawdziwe perełki. Do tego dodajmy fantastyczne występy gościnne. Haley Joel Osment świetnie wypadł jako bezczelny sługa kombinator, a jeszcze lepiej prezentował się jako krwiożercze zombie. Benedict Wong doskonale sportretował odświeżoną postać klasycznego czarnoksiężnika, który jednak doskonale dostosował się do dzisiejszych czasów. Jeśli wszystkie gościnne występy w tym sezonie mają stać na takim poziomie, to chcę ich jak najwięcej.

Nowe odcinki Co robimy w ukryciu stoją na bardzo wysokim poziomie, pod względem humoru, pomysłów fabularnych oraz występów aktorskich. Jak dla mnie w pełni zasłużone 9/10.