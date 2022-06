Co robimy w ukryciu - zwiastun 4. sezonu. Takiej wampirzej balangi jeszcze nie było

materiały prasowe

Co robimy w ukryciu powraca na mały ekran z 4. sezonem. W szalonej komedii po raz kolejny zobaczymy takich bohaterów jak Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou), Colin Robinson (Mark Proksch) i Guillermo (Harvey Guillén).

FX opublikowało nową zapowiedź produkcji. Zobaczcie poniżej zwiastun 4. sezonu Co robimy w ukryciu.

Co robimy w ukryciu to komedia opowiadająca o życiu wampirów we współczesnym społeczeństwie, stylizowana na serial dokumentalny. Produkcja zadebiutowała na małym ekranie w 2019 roku. Jest także film z 2014 roku zatytułowany Co robimy w ukryciu, który rozgrywa się w tym samym uniwersum.

Co robimy w ukryciu - 4. sezon [ZWIASTUN]

W 4. sezonie Nadja pragnie zrealizować marzenie otworzenia najgorętszego wampirzego klubu w okolicy, a bohaterowie muszą poradzić sobie z nowym wychowankiem.

Taika Waititi potwierdził za to portalowi Deadline, że choć jako twórca oryginalnego filmu z 2014 roku pojawił się w serialu, to nie planuje zrobić tego ponownie w przyszłych odcinkach.