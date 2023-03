Cobra Kai - to nie Netflix podjął decyzję o zakończeniu historii na 6. sezonie. Powstanie spin-off serialu?

Fot. Materiały prasowe

Cobra Kai jest sequelem serii filmów Karate Kid, który opowiada o dalszych losach Daniela LaRusso oraz Johnny'ego Lawrence'a. Obaj zakładają nowe dojo, aby uczyć młodzież karate, które ma pomóc im odnaleźć swoją drogę w życiu. Rywalizacja przenosi się do szkół oraz na maty Turnieju All Valley. Do swoich ról powrócili Ralph Macchio, William Zabka oraz Martin Kove, Yuji Okumoto i Thomas Ian Griffith.

W styczniu ogłoszono, że serial zakończy się na 6. sezonie. Fani poczuli się zawiedzeni tą decyzją Netflixa. Jednak okazuje się, że to nie platforma postanowiła, że historia Daniela i Johnny'ego oraz ich uczniów skończy się w nadchodzącej serii. Jon Hurwitz, czyli jeden z twórców serialu wyjawił, jak było w rzeczywistości odpowiadając na pytanie jednego z użytkowników Twittera o jego reakcję na to, gdy dowiedział się, że nakręcą ostatni sezon Cobra Kai.

Netflix nie powiedział nam, że to ostatni sezon. To my powiedzieliśmy im, że to ostatni sezon. Zawsze chcieliśmy zakończyć Cobra Kai na naszych własnych warunkach i jesteśmy wdzięczni, że mamy taką możliwość. Ale to nie znaczy, że skończyliśmy z Miyagiverse. Kochamy ten świat.

https://twitter.com/jonhurwitz/status/1630004760031133696

Twórcy serialu Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg na przestrzeni lat wielokrotnie powtarzali w wywiadach, że mają wymyślone zakończenie dla Cobra Kai. Wraz z nowym sezonem będą mogli zrealizować swój pomysł.

Fot. Materiały prasowe

W tym wpisie Hurwitz wspomniał, że jeszcze nie skończyli z Miyagiverse. To potwierdzałoby wcześniejsze doniesienia, że mogą powstać nowe projekty związane z Cobra Kai. Katherine Pope, która pełni funkcję prezesa Sony Pictures Television Studios, wspominała, że twórcy mają kilka pomysłów na rozszerzenie świata Cobra Kai oraz na podejście na różne sposoby do spuścizny Karate Kid.

Natomiast nie można tego łączyć z zapowiedzianą przez Sony kolejną odsłoną Karate Kid. To będzie pierwszy pełnometrażowy film z serii od czasu reboota z 2010 roku, w którym wystąpili Jaden Smith i Jackie Chan. W ten projekt nie są zaangażowani twórcy Cobra Kai.

Cobra Kai 6 - data premiery nie jest znana.