Cobra Kai - jak zakończy się serial? Teorie o 6. sezonie

fot. Netflix

Wiemy już, że powstanie 6. sezon Cobra Kai, ale będzie to finałowa seria. Informację ogłosili twórcy serialu – Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Scholssberg – w liście opublikowanym w mediach społecznościowych. Do tej pory byli zajęci innym projektem dla Netflixa – filmem pt. Obliterated, który opowie o elitarnym zespole sił specjalnych. Wiosną zaczną prace na planie ostatniego sezonu Cobra Kai.

Twórcy nie raz podkreślali, że od dawna mieli w głowach zakończenie tej historii. Jedynie nie wiedzieli, ile serii zajmie im dojście do finału. Josh Hurwitz powiedział w jednym z wywiadów, że nie mieli dokładnych planów, na ile sezonów uda im się rozpisać fabułę, ale czuli, że będzie ich nie mniej niż sześć.

Teaser zapowiadający finałowy sezon Cobra Kai obiecuje, że będzie to największa seria. Poprzednia zakończyła się tym, że Terry Silver (Thomas Ian Griffith) został aresztowany, a dojo ma wziąć udział w międzynarodowym turnieju karate – Sekai Taikai. Uczniowie dowiedzieli się, że podczas turnieju All Valley sędzia został przekupiony, a John Kreese (Martin Kove) uciekł z więzienia. Wiele wątków dobiegło końca, a rywalizacje między postaciami zostały rozstrzygnięte. Mimo to pozostało jeszcze kilka kwestii do rozwiązania. W rezultacie powstało siedem teorii na temat zakończenia Cobra Kai, które możecie przeczytać poniżej.

Cobra Kai 6 - jak zakończy się serial? Teorie

1. Dojo Cobra Kai zostanie pokonane podczas turnieju Sekai Taikai – Terry Silver został aresztowany, ale możliwe, że sensei Kim stanie na czele dojo, które weźmie udział w międzynarodowym turnieju. Prawdopodobnie 6. sezon nie ograniczy się tylko do walk między Miyagi-Fang a Cobra Kai. Aby plany ekspansji Cobra Kai Terry'ego Silvera się nie powiodły, dojo nie może wygrać Sekai Taikai.