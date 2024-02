Community - twórca serialu prostuje słowa Donalda Glovera odnośnie filmu. "Scenariusz jest zawsze prawie gotowy"

fot. materiały prasowe

Community to serial, który w ciągu emisji sześciu sezonów doczekał się statusu kultowego. Nic dziwnego, że po latach stwierdzono, że dobrym pomysłem byłoby nakręcenie filmowej kontynuacji; tym bardziej biorąc pod uwagę, że na przykład Donald Glover, jeden z członków obsady, stał się rozpoznawalnym szeroko aktorem i postacią w świecie kina. Takie plany w końcu powstały, a zrealizowanie filmu jest bliższe niż kiedykolwiek przedtem. Donald Glover jeszcze na początku lutego 2024 roku wspomniał, że scenariusz jest już gotowy, ale teraz jego słowa zostały naprostowane przez Dana Harmona, twórcę serialu, który skwitował je w zabawnym tonie.

Mogę potwierdzić doniesienia Donalda, że powiedziałem mu, że scenariusz jest gotowy, ale jednocześnie powiem, że źródła Donalda są niewiarygodne, ponieważ scenariusz jest zawsze prawie gotowy. Mogę powiedzieć tylko, że akcja dzieje się na kampusie Greendale Community College. Jestem tym bardzo podekscytowany i prawie skończyliśmy.

Community - co wiadomo o filmie?

W obsadzie powrócą Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash oraz Ken Jeong.

Andrew Guest i Dan Harmon będą autorami scenariusza filmu i zarazem producentami wykonawczymi. W ekipie producentów są także Joel McHale, Russ Krasnoff i Gary Foster. Za projekt odpowiadają Sony Pictures Television i Universal Television.

Community - o czym serial?

Serial Community opowiada o grupie studentów państwowej uczelni w Kolorado, a skupia się w szczególności na Jeffie Wingerze, prawniku, który został zawieszony w wykonywaniu obowiązków. Musiał wrócić na studia, po tym jak jego dyplom został unieważniony, gdy okazało się, że zdobył go w Kolumbii, a nie na Uniwersytecie Columbia. Jeff zaczyna uczęszczać do Greendale Community College, gdzie w oko wpada mu studentka Britta Perry. Poznaje również Pierce'a Hawthorne'a, który to udziela Jeffowi wielu dziwnych życiowych lekcji