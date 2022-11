Constantine 2 - dlaczego fani tak długo czekali na powstanie sequela? Reżyser wyjaśnia

fot. materiały prasowe

We wrześniu pojawiła się informacja, że powstanie sequel filmu Constantine. Reżyser pierwszej części Francis Lawrence wyjawił, że razem z producentem Akivą Goldsmanem przez lata próbowali doprowadzić do jego realizacji. Również Keanu Reeves wiele razy wspominał, że chciałby ponownie wcielić się w tytułowego bohatera. Jednak na drodze zawsze stał problem dotyczący praw do tej postaci, który został w końcu rozwiązany, a film dostał zielone światło.

Film Constantine z 2005 roku zebrał mieszane recenzje. Krytyka spadła głównie na zmiany wprowadzone do głównej postaci, który w produkcji nie był blondynem i nie miał angielskiego akcentu, tak jak to było w komiksach DC. Mimo wszystko kreacja Reevesa była chwalona. Francis Lawrence, który powróci za kamerę sequela, w wywiadzie dla Collider mówił, że gdy aktor został zapytany, jaką postać chciałby ponownie zagrać i odpowiedział, że Johna Constantine'a to tłum oszalał. I wtedy ludzie dostrzegli, że mogliby zrobić kontynuację filmu.

Więc złożyło się na to wiele różnych czynników. To coś, o czym rozmawialiśmy od czasu, gdy stworzyliśmy Constantine'a, ponieważ wszyscy go uwielbialiśmy. Więc rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy i rozmawialiśmy. Wszystkie [prawa] należą do DC, a do tego Vertigo jest częścią DC, więc kontrola nad tymi prawami skomplikowała się z Warner Bros., z DC, z umową JJ'a [Abramsa], wiesz, wszelkiego rodzaju rzeczy. Czynników komplikujących jest wiele. Więc to nigdy nie była wina Akivy i Keanu, i tak się składa, że jestem przekonany do nakręcenia tego. Naprawdę próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, aby ponownie uzyskać kontrolę nad postacią Constantine'a.

Obecnie trwają prace przedprodukcyjne nad Constantine 2. Funkcję producenta będzie ponownie pełnić Akiva Goldsman.