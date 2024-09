Corsair ogłasza cross-over z Call of Duty

fot. CORSAIR

Współpraca rozpocznie się wraz z premierą Call of Duty: Black Ops 6, która zaplanowana jest na 25 października, i obejmie kilka tytułów Call of Duty”. Różne marki należące do Corsaira, w tym Elgato, SCUF Gaming, Origin PC i Drop, wezmą udział w gadżetowej ofensywie, wprowadzając na rynek urządzenia peryferyjne i komputery obrandowane Call of Duty.

Według założyciela i CEO Corsair, Andy’ego Paula, współpraca jest „idealnie dopasowana” i zaoferuje graczom kompletne, immersyjne przeżycia w Call of Duty na PC, konsolach i urządzeniach mobilnych.

Na czele stoi marka streamingowa Corsaira, Elgato, która zaoferuje narzędzia programowe do przechwytywania i kontrolowania transmisji, a także inne produkty zbudowane specjalnie do udostępniania rozgrywki z Call of Duty. Corsair na renderze promocyjnym zaprezentował eleganckiego, czarno-pomarańczowego Elgato Stream Decka z motywem Cerberus. Stream Deck to kontroler do tworzenia treści na żywo (nie mylić z przenośną konsolą Steam Deck!).

Tymczasem gracze szukający wysokiej wydajności w grach mogą zwrócić się do gotowych komputerów stacjonarnych i laptopów Origin PC, zoptymalizowanych pod kątem Call of Duty. Na tym samym renderze można zobaczyć agresywnie zaprojektowany sprzęt Origin obrandowany CoD: Black Ops 6.

Z kolei Drop zaoferuje tematyczne klawiatury mechaniczne, zestawy słuchawkowe i inne urządzenia peryferyjne. Pokazana została czarna klawiatura z pomarańczowymi akcentami.

Uzupełnieniem oferty są kontrolery marki SCUF Gaming pracuje nad spersonalizowanymi gamepadami zaprojektowanymi do grania w CoDa. Na renderze można zauważyć czarno-pomarańczowy pad z motywem Cerberusa. Jedyną rzeczą, której na razie nie ma w ofercie produktów, jest monitor Call of Duty.

fot. CORSAIR

Partnerstwo zadebiutowało w pełni na TwitchConie w San Diego, który odbył się w dniach 20-22 września. Uczestnicy imprezy mogli jako pierwsi przetestować sprzęt Call of Duty: Black Ops 6 na stoisku Corsaira.

Cross-over Corsair x Call of Duty nie jest całkowicie bezprecedensowy — w zeszłym roku Activision współpracowało ze SteelSeries i wypuściło nakładki na klawisze w stylu Call of Duty: Modern Warfare 3. Jednak umowa na wyłączność z jednym z najbardziej znanych producentów sprzętu komputerowego i akcesoriów to całkowicie nowy poziom promocyjnej ofensywy.