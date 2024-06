Corsairs: Battle of the Caribbean - zwiastun z rozgrywką. To nowa odsłona strategii z 1999 roku

fot. Microids

Firmy Fishing Cactus oraz Microids, czyli odpowiednio twórcy i wydawca gry Corsairs: Battle of the Carribean, opublikowały w sieci nowy zwiastun tej nadchodzącej produkcji. W materiale mamy okazję zapoznać się z fragmentami rozgrywki - widzimy między innymi eksplorację, handel i oczywiście bitwy morskie.

Battle of the Caribbean to nowa odsłona serii zapoczątkowanej w 1999 roku przez grę Corsairs: Conquest at Sea. Podobnie jak w poprzedniczce, tak i tutaj gracze wcielą się w tytułowych korsarzy, a gameplay połączy taktyczną walkę z zarządzaniem. Nadchodzący tytuł ma zaoferować tryb kampanii oraz możliwość rozgrywania szybkich potyczek solo (przeciw sztucznej inteligencji) oraz online.

Corsairs: Battle of the Caribbean - zwiastun

Premiera Corsairs: Battle of the Caribbean na PC zaplanowana została na końcówkę 2024 roku. Nieco dłużej, bo do 2025 roku, trzeba będzie poczekać na wersję na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.