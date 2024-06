Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dopiero w 2025 roku? Jest jednak i dobra wiadomość

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, czyli remake trzeciej odsłony serii, nigdy nie otrzymał dokładnej, oficjalnej daty premiery. Tytuł ten pojawił się jednak na liście produkcji zmierzających na konsole PlayStation, które mają ukazać się na rynku w 2024 roku. Z tego też względu wiele osób założyło, że premiera odświeżonego MGS3 to kwestia kilku najbliższych miesięcy. Innego zdania jest Billbil-kun, jeden z najbardziej znanych i wiarygodnych leakerów z branży gier. We wpisie opublikowanym na łamach serwisu Dealabs zdradził on, że debiut gry miał zostać zaplanowany dopiero na rok 2025, a jeden z dystrybutorów miał ustawić 31 grudnia 2025 roku jako placeholder, czyli tymczasową datę używaną do czasu podania przez twórców i wydawcę konkretnego terminu.

Dla fanów czekających na nowego Snake Eatera są też i dobre informacje. Billbil-kun donosi, że niebawem powinna odbyć się prezentacja, dzięki której dowiemy się więcej na temat nadchodzącej produkcji. Insider szacuje, że może ona mieć miejsce już 6 czerwca i tego samego dnia mogą wystartować zamówienia przedpremierowe. Dodał też, że z pozyskanych przez niego informacji wynika, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trafi na rynek w dwóch wydaniach: standardowym, wycenionym na 69,99$ (około 276 zł) oraz kolekcjonerskim za 199,99$ (ok. 790 zł).