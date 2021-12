Cowboy Bebop skasowany. Fani zaskoczeni, że nie będzie 2. sezonu

netflix

Cowboy Bebop skasowany. 2. sezon nie powstanie. Pomimo tego, że do tej pory serial zanotował wynik popularności na poziomie 74 mln obejrzanych godzin w skali globalnej, Netflix podjął decyzję. The Hollywood Reporter zwraca uwagę, że zainteresowanie serialem bardzo szybko spadało z tygodnia na tydzień. Do tego odbiór był negatywny zarówno krytyków, jak i widzów.Według rottentomatoes.com serial ma 46% pozytywnych opinii dziennikarzy i zaledwie 56% pozytywnych opinii widzów.

Cowboy Bebop porażką

THR przypomina, że decyzja o skasowaniu jest podejmowana na bazie analizy relacji kosztów do liczby widzów danego tytułu. Tutaj najwyraźniej nie wyglądało to zbyt dobrze, Po prostu serial okazał się niewypałem, bo mimo wszystko rzadko krytycy i widzowie są tak zgodni w ocenie.

Przypomnijmy, że serial był oparty na kultowym anime pod tym samym tytułem. Nasza opinia również nie była zbyt pozytywna. Recenzje możecie przeczytać tutaj. Showrunnerem był Andre Nemec, znany jako scenarzysta filmu Wojownicze żółwie ninja.

