Halo - zwiastun serialu Paramount+. Takiego budżetu nie miał żaden sf

fot. EW.com

Halo to serial platformy Paramount+ oparty na kultowej serii gier wideo. Projekt był promowany w czasie gali The Game Awards, na którym rozdawano nagrody dla najlepszych gier roku. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem serialu jest genetycznie ulepszony żołnierz, Master Chief, który wraz ze swoim elitarnym oddziałem walczy z kosmitami. Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, w której ludzkości zagraża Przymierze obcych. W swoich działaniach główny bohater jest również wspierany przez sztuczną inteligencję, Cortanę.

Halo - zwiastun

W roli głównej występuje Pablo Schreiber. Ponadto w obsadzie znajdują się Natascha McElhone, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Danny Sapani i Olive Gray. Budżet produkcji podobno wyniósł 200 mln dolarów. Za reżyserię projektu odpowiadają Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, M. J. Bassett, Roel Reiné i Jet Wilkinson. 1. sezon produkcji liczy 6 odcinków.

