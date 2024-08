Premierowy zwiastun Creatures of Ava. Tę historię współtworzyła Rhianna Pratchett

fot. 11 bit Studios

Creatures of Ava to produkcja stworzona przez hiszpańskie Inverge Studios. W grze wcielimy się w bohaterkę, której celem jest oczyszczenie tytułowej planety Ava z pochłaniającej wszystko infekcji. Podczas zabawy zajmiemy się między innymi eksploracją i ratowaniem zagrożonych gatunków, a istotną rolę ma odegrać także narracja, której współtwórczynią jest Rhianna Pratchett.

Creatures of Ava zadebiutuje 7 sierpnia na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Od tego samego dnia gra będzie dostępna również w ramach usługi Xbox Game Pass. Poniżej możecie zapoznać się z premierowym zwiastunem tego tytułu.

Wydawca gry, polskie 11 bit studios, poinformowało też o współpracy z Inverge Studios i WDC - Whale and Dolphin Conservation. Ich wspólną inicjatywą jest DLC, które zawiera cztery kosmetyczne bibeloty do plecaka. Cenga tego cyfrowego dodatku to 11,49 zł (jest ono również częścią Digital Deluxe Edition), a cały dochód netto z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na ochronę wielorybów i delfinów.