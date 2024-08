Avowed może zadebiutować później. Tym razem nie chodzi o jakość gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Avowed to RPG tworzone przez zespół Obsidian Entertainment. Choć tytuł ten nie doczekał się konkretnej daty premiery, to miał zadebiutować pod koniec tego roku. Tom Warren z serwisu The Verge zdradza jednak, że plany te mają się zmienić i Microsoft szykuje się do ogłoszenia delikatnego opóźnienia. Według danych dziennikarza, gra miałaby trafić na rynek na początku roku 2025.

Co ciekawe, tym razem powodem opóźnienia nie ma być chęć zadbania o poprawki błędów i dopięcia wszystkiego na ostatni guzik, a dzieło Obsidian Entertainment już teraz ma być w dobrym stanie technicznym. Zamiast tego, jak ujawnia Warren, chodzi tutaj o "ucieczkę" z bardzo gorącego okresu w branży oraz abonamencie Xbox Game Pass, w którym Avowed dostępne będzie od dnia premiery. Warto bowiem przypomnieć, że pod koniec roku w usłudze Microsoftu ma pojawić się między innymi Call of Duty: Black Ops 6 (24 października) czy STALKER 2 (20 listopada). Oprócz tego, już poza abonamentem, czekają nas także debiuty innych głośnych tytułów, jak Dragon Age: Straż Zasłony czy Assassin's Creed Shadows.

Jak na razie jest to nieoficjalna informacja - warto poczekać na potwierdzenie ze strony Microsoftu. To zdaniem Warrena powinno pojawić się już niedługo.