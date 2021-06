Creed 3 - gwiazda Krainy Lovecrafta może zostać czarnym charakterem

HBO

Jak donosi Deadline Jonathan Majors negocjuje rolę głównego czarnego charakteru w filmie Creed 3. Jako że sytuacja jest na etapie negocjacji szczegółów kontraktu, oznacza to, że aktor przyjął tę rolę. Jeśli wszystko się poprawnie sfinalizuje, Majors prawdopodobnie uda się na plan po skończeniu prac nad filmem MCU Ant-Man and the Wasp: Quantumania, do którego prace mają się rozpocząć w lipcu 2021 roku. Ma tam zagrać Kanga Zdobywcę, nowy główny czarny charakter, który jest związany z historią opowiadaną w MCU przez najbliższe lata. Według deadline częścią negocjacji jest dopracowanie terminarza aktora, by mógł pogodzić inne zobowiązania.

Jonathan Majors najbardziej znany jest z serialu Kraina Lovecrafta. Jego przełomową rolą był film The Last Black Man in San Francisco z 2019 roku. Grał również w Pięciu braci Netflixa.

W obsadzie Creed 3 wrócą Tessa Thompson i Phylicia Rashad. W filmie na pewno nie pojawi się Sylvester Stallone jako Rocky Balboa. Autorami scenariusza są Keenan Coogler oraz Zack Baylin. Za kamerą stanie Michael B. Jordan, który powróci również w tytułowej roli.

Data premiery Creeda 3 nie jest znana.