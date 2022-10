Creed 3 - Michael B. Jordan i Jonathan Majors na pierwszych plakatach promujących film

fot. materiały prasowe

Creed 3 to kolejna część popularnej serii o tytułowym pięściarzu, która stanowi kontynuację cyklu o Rockym Balboa. Oficjalnie rozpoczęto promocję produkcji. Do sieci trafiły pierwsze plakaty zapowiadające film. Przedstawiają one postać Adonisa Creeda, w którego wciela się Michael B. Jordan oraz jego przeciwnika w widowisku, Andersona Dame'a, którego gra Jonathan Majors. Grafiki możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiadomo, że Adonis będzie musiał stanąć do walki z kolejnym, bardzo trudnym przeciwnikiem. Jednak tym razem będzie musiał poradzić sobie bez Rocky'ego w narożniku.

Creed 3 - oficjalne plakaty

Creed 3 - plakat

W obsadzie oprócz wspomnianych Jordana i Majorsa znajdują się Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris oraz Florian Munteanu. Michael B. Jordan nie tylko gra główną rolę, ale również reżyseruje projekt.

Creed 3 - premiera filmu w USA 3 marca 2023 roku.